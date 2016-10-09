«الهوتي» أحدث صيحات الأحذية النسائية

أوردت مجلة “بريغيت” الألمانية أن “الهوتي” Hootie يمثل أحدث صيحات الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2016/2017، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضحت المجلة في موقعها على شبكة الإنترنت أن الهوتي عبارة عن موديل هجين يمزج بين الحذاء ذي الكعب العالي “Heels” والبوت Bootie، فهو يمتاز بنعل ضخم وسميك وقصّة عالية تغطي جزءا كبيرا من ظهر القدم، بحسب وكالة الأنباء الالمانية.

ولتسليط الأضواء على الهوتي، توصي “بريغيت” بتنسيقه مع سروال جينز يصل طوله إلى الكاحل أو تنورة متوسطة الطول “Midi”.