أحدث صيحات المعاطف هذا الشتاء

يعد المعطف من المفردات الأساسية للإطلالة الشتوية الأنيقة. وفي شتاء 2016/2017 يطل المعطف بتصاميم متنوعة، كي تجد كل امرأة ما يناسب ذوقها. وفيما يلي إطلالة على أبرز الموديلات الرائجة هذا الموسم.

قالت مستشارة التسوق الألمانية أندريا لاكيبيرغ إن المعطف الكلاسيكي ذا القصّة الضيقة لا يزال يتربع على عرش الموضة، مشيرة إلى أنه يطل هذا الموسم بأشكال متنوعة مثل المعطف البليزر أو معطف الاستحمام ذي حزام الوسط أو المعطف الصندوقي ذي الأكتاف العريضة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

الكلاسيكي

> ومن جانبها، قالت مستشارة المظهر الألمانية كاتارينا ستارلاي إن المعطف الكلاسيكي يزدان هذا الموسم بالنقوش، ولا سيما نقوش الكاروه المزدوج، التي تكتسي بالألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض أو تتألق بالألوان الزاهية.

ومن المهم اختيار النقوش وفقاً لطبيعة القوام؛ فالمرأة ذات القامة الطويلة تناسبها النقوش الكبيرة أفضل من المرأة قصيرة القامة والقوام الممتلىء.

الفرو الاصطناعي

> وبدورها قالت الستايلست الألمانية ماريا هانز إن الفرو الاصطناعي يكسو هذا الموسم موضة المعاطف، ولا سيما بنقوش جلد الفهد. كما أنه يتألق بألوان زاهية كالأحمر والسماوي والتركواز.

وعند اختيار هذا الموديل، يراعى أنه يجعل القوام يبدو أكثر امتلاءً، منا ينبغي أن يتحلى باقي المظهر بالهدوء والتحفظ تجنبا للمبالغة والتكلف.

المعطف العسكري

> قالت الستايلست الألمانية ريتشي كاركوفيسكي إن المعطف العسكري يأتي بطول فوق الركبة بعض الشيء وقصّة واسعة بالاتجاه إلى أسفل، ويشتمل على حزام وصفي أزرار تتلألأ في الغالب بالذهبي أو الفضي.

ويراعى أن هذا المعطف يمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار، لذا ينبغي أن يتحلى باقي المظهر بالرقة والهدوء.

الجاكت الجلدي

> يمتاز المعطف الجلدي بطابع الروك الجريء، الذي يلفت الأنظار إليه من خلال ملمسه الأملس ولونه الأسود اللامع. كما تكتسي بعض الموديلات بالجلد الشمواه وتتألق بفرو الخراف.

مبطن بالزغب

> يأتي المعطف المبطن بالزغب هذا الموسم بقصّة أكبر من المقاس “Oversize” ليمنح المرأة إطلالة جذابة تلفت الأنظار. ويراعى أن هذا الموديل يجعل القوام يبدو أكثر امتلاءً. لذا فهو يناسب في المقام الأول المرأة ذات القوام الرشيق والقامة الطويلة.

الباركا

أوضحت الستايلست هانز أن الباركا “Parka” ذا القلنسوة هو مزيج بين الجاكت والمعطف، وهو يتسم بطابع رياضي، لذا فهو لا يناسب إطلالة العمل. كما لا يمكن تنسيقه مع فستان ذي طابع رومانسي حالم، إلا إذا ارتدته امرأة شابة.