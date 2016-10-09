عواصف شديدة تجتاح ولاية فيكتوريا الاسترالية

اجتاحت عواصف شديدة ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد، لتقتلع أشجارا وتتسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية أن الكهرباء انقطعت عن نحو 13 ألف منزل في شتى أنحاء ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، كما أغلق مطار ملبورن الدولي أحد مدرجيه مما تسبب في تأخر إقلاع وهبوط عدد الطائرات في رحلاتها الجوية.

وجاء انقطاع الكهرباء بعد أسبوع من العواصف العاتية التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن ولاية جنوب أستراليا لمدة 24 ساعة تقريبا، مما أدى إلى توقف الصناعات بالولاية.

أ ش أ