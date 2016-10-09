قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 10 فلسطينين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية؛ بزعم قيامهم بـ”أعمال شغب”.‎

وقال الجيش إن قواته “اعتقلت بالتعاون مع أفراد حرس الحدود 10 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، اليوم على خلفية الاشتباه في ضلوع 7 منهم بنشاطات شعبية، وأعمال شغب مخلة بالنظام العام”.

وأضاف البيان “كما أن 2 من المعتقلين ينتمون لحركة (المقاومة الإسلامية) حماس وآخر ينتمي للجبهة الشعبية”، دون الإشارة إلى أسباب اعتقال الأشخاص الثلاثة.

وأوضح أن “جميع المعتقلين نقلوا للتحقيق لدى قوات الأمن”.

وتشهد الضفة الغربية بشكل شبه يومي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي، إذ تشير إحصائيات شبه رسمية إلى وجود نحو 6500 معتقل في سجون إسرائيل.