«الطيارين المصريين»: انعقاد المؤتمر الدولي لـ«تحالف ستار» نوفمبر القادم بالقاهرة

تستضيف النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية ورابطة طياري الخطوط الجوية المصرية خلال الفترة من١٥ وحتي ١٧ نوفمبر القادم بفندق فيرمنت ,هليوبوليس المؤتمر الدولي ASAp)) الخاص باتحاد روابط طياري تحالف ستار لاين .. جاء ذلك خلال البيان المشترك الذي أصدرته النقابة والرابطة صباح اليوم.

أشار البيان الى أن انعقاد المؤتمر لأول مرة بالقاهرة ، يأتي تأكيداً علي الثقة في الطيارين المصريين ، ويواكب حصول النقابة علي عضوية الاتحاد الدولي للطيارين .

الجدير بالذكر أن المؤتمر يأتي في اطار حرص الطيارين المصريين علي مواكبة أخر التطورات والاطلاع علي المتغيرات التي طرأت في مجال الطيران الجوي من تقنيات حديثة من شأنها رفع الكفاءة الفنية والعملية وتحقيق أعلي معدلات من السلامة الجوية.

يهدف المؤتمر الي تبادل الخبرات والانخراط دوليا في مجال الطيران المدني ، خصوصا أن الطيارين المصريين علي قدر كبير من الكفاءة التي تجعل شركة مصر للطيران قادرة علي المنافسة في ظل عصر السماوات المفتوحة.

نوه البيان الى أن المؤتمر يعد مكسب كبير للطيارين المصريين لأنه يضعهم علي الخريطة العالمية ، خصوصا أن مثل هذه المؤتمرات المتخصصة تثقل المهارات الفنية التي تأتي في النهاية بالنفع للشركة الوطنية بشكل خاص والاقتصاد القومي بصفة عامة.

يذكر أن “ستار لاين” هو أكبر تحالف دولي في صناعة النقل الجوي ، وكان قد تم تأسيسة عام 1997 بخمس شركات عالمية للطيران هي “كندا للطيران ، ولوفتهانزا الالمانية ، وساس الاسكندنافية ، وثاي التايلاندية ، ويونايتد ايرلاينز الامريكية” ، ويختص التحالف بالتنسيق والتعاون في مجال الرحلات ، ويضم الان حوالي 28 شركة طيران ووصلت الدول التي تسير الخطوط اليها 192 دولة بنحو 4,657 طائرة.

وكانت شركة مصر للطيران قد انضمت لهذا التحالف عام ٢٠٠٨.