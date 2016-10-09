وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل سبعة في تحطم هليكوبتر بشمال البلاد

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأفغانية إن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية تحطمت في شمال أفغانستان يوم الأحد مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل كانوا على متنها ووصفوا الأمر بأنه حادث.

وبحسب رويترز قال دولت وزيري المتحدث باسم وزارة الدفاع إن القتلى أربعة من أفراد الطاقم وثلاثة جنود سقطوا في تحطم الطائرة الهليكوبتر روسية الصنع من طراز إم.آي-17.

وأضاف “طائرة هليكوبتر عسكرية أفغانية تحطمت في إقليم بغلان في الشمال بسبب بعض المشكلات الفنية… هناك تحقيق جار في الأمر.”

لكن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قال إن مقاتلي الحركة أسقطوا الهليكوبتر وقال إنها كانت تحاول تزويد نقطة تفتيش حكومية طوقها المسلحون بالإمدادات.

وعادة ما تضخم طالبان من رواياتها عن تنفيذ هجمات على أهداف حكومية وعلى التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي الذي يعاون القوات الأفغانية.

وقال جويد بشارات وهو متحدث باسم الحاكم الإقليمي إن أكثر من 100 جندي محاصرون منذ ما يقرب من أسبوع غربي إقليم بغلان فيما تحاول التعزيزات فتح طرق وتوفير الدعم لهم.