روسيا تسلم قافلة مساعدات انسانية إلى سكان حلب

وصلت قافلة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب السورية, وذلك في ضوء العملية الإنسانية التي تدعمها روسيا وأرمينا لمساعدة المحتاجين في سوريا, حسبما أعلن المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا في نشرته على موقع وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت النشرة (وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد على موقعها الألكتروني) أنه في إطار العملية الروسية – الأرمينية التي نفذت في حي جابرية “كنيسة الأم المقدسة في مدينة حلب”, فقد تسلمت الأسر من محدودي الدخل 27 طنا من المساعدات الإنسانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه في صباح يوم أمس السبت, تعرضت مروحية روسية من طراز “ام اي-8″ كانت تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية يرافقها مسئول من المركز الروسي

> للمصالحة للقصف من قبل مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي من على متن منصة لإطلاق الصواريخ في محافظة حماة.

وأضافت الوزارة:”أن المروحية الروسية تجنبت الضربة التي كانت تستهدفها لأنها كانت تحلق على ارتفاعات كبيرة فضلا عن مهارات طاقمها في المناورة ورصد عملية الإطلاق في الوقت المناسب ,ولم تنتج أي إصابات نتيجة هذا القصف”.

أ ش أ