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المعارضة السورية تطالب واشنطن بتحرك أحادى الجانب لتزويد حلب بالمساعدات

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المعارضة السورية تطالب واشنطن بتحرك أحادى الجانب لتزويد حلب بالمساعدات المعارضة السورية تطالب واشنطن بتحرك أحادى الجانب لتزويد حلب بالمساعدات

>(أ ش أ)

دعت بسمة قضمانى عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحرك أحادى الجانب لتزويد حلب بالمساعدات رغما عن روسيا.

وقالت قضمانى ـ فى تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) اليوم الأحد، إننا كسوريين وصلنا إلى آخر مراحل التعامل الدبلوماسى مع روسيا.

وأضافت "يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولى تزويد حلب بالمساعدات رغما عن القصف الروسى ، من خلال إقامة جسور إنسانية أوادخال مساعدات أو إلقائها عن طريق الجو .

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد ذكر فى وقت سابق أن 290 شخصا غالبيتهم من المدنيين وبينهم 57 طفلا قتلوا فى غارات النظام وحليفه الروسى منذ بدء الهجوم على الأحياء الشرقية بحلب فى شهر سبتمبر الماضي.


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