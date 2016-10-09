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بالصور.. أبرز إهانات دونالد ترامب للنساء

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0201610091245181رغم تأكيد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد مراراً في اجتماعاته أن “لا أحد يحترم النساء بقدر ما أفعل”، فإن هذا السلوك المثالي المعلن لا ينسجم مع زلات لسانه المتكررة التي تنطوي على تمييز جنسي وفظاظة.

في ما يأتي عيّنات من هذه التصريحات:

“حاولت أن أقبّلها وكانت متزوجة.. أنا أنجذب تلقائياً إلى الحسناوات وأعانق بلا تردد. وحين تكون نجماً، يدعنك تفعل ما تريد”.

هذا التصريح الأخير للمرشح الجمهوري الذي كشف الجمعة، هو على الأرجح الأكثر إثارة للصدمة وبالتأكيد الأشد انعداماً للذوق.

ورغم أنه يعود إلى 2005، فإن تأثيره كان أشبه بدويّ قنبلة قبل المناظرة البالغة الأهمية مساء الأحد بين دونالد ترامب والمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وفي مسعى لتخفيف الأضرار، بث ترامب شريط أعد على عجل أكد فيه أنه “مفعم بالتواضع″ وتعهد أن يصبح “رجلاً أفضل”.

“انظروا إلى هذا الشكل. من سيصوت له؟”.

كارلي فيورينا

كارلي فيورينا

هكذا وصف ترامب منافسته السابقة في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، كارلي فيورينا.

وردّت عليه الأخيرة لاحقاً في نقاش تلفزيوني معتبرة أنه يعاني عقدة كراهية النساء.

“يمكن أن نرى الدم يسيل من عينيها، ومن … لست أدري أين؟”
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ميجان كيلي

ميجان كيلي

 

وصف ترامب بهذه الطريقة ما اعتبر أنها كراهية تكنّها له صحافية “فوكس نيوز″ ميغين كيلي، في أول مناظرة للانتخابات التمهيدية للجمهوريين في أغسطس(آب) 2015.

ونفى لاحقاً أن يكون أراد التلميح إلى الدورة الشهرية للصحافية التي وصفها أيضاً بـ “بيمبو” (لقب ازدرائي للمرأة).

“لقد زاد وزنها كثيراً، ما يطرح مشكلة حقيقية”.

إليسيا ماشادو

إليسيا ماشادو

استهدف ترامب بهذه الكلمات إليسيا ماشادو، وهي فنزويلية نالت لقب ملكة جمال العالم في 1996 حين كان المرشح ينظم هذه المسابقات.

وأشارت ماشادو، التي أصبحت من أنصار كلينتون، إلى أن ترامب نعتها بـ “ميس بيغي (خنزيرة)”.
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“بيل كلينتون كان أسوأ معتد على النساء في تاريخ السياسة (…) وهيلاري تواطأت بمعاملتها تلك النساء بطريقة مريعة”.

هيلاري وبيل كلينتون

هيلاري وبيل كلينتون

 

في محاولة لإعادة كسب الناخبات اللواتي أصبحن حذرات إزاءه، اعتمد ترامب منذ أشهر هذا الأسلوب لمهاجمة المرشحة الديموقراطية، متهماً إياها بتزكية نزوات زوجها.

“إنها خنزيرة. وتتحدث مثل سائق شاحنة”.

روزي أودانيل

روزي أودانيل

 

بهذه الطريقة شتم ترامب في 2006 الممثلة روزي أودانيل التي نعتته بأنه “دجال أعمال”.

“إريانا هافينجتون قليلة الجاذبية، داخلياً وخارجياً. أفهم تماماً لماذا تركها زوجها ليرتبط برجل. إنه خيار صائب”.

إريانا هافينجتون

إريانا هافينجتون

بهذه الكلمات سخر ترامب في تغريدة في أغسطس 2012 من كاتبة الافتتاحيات الأمريكية التي كشف زوجها السابق أنه مثلي بعد عام من طلاقهما.

وكالة الأنباء الفرنسية (أف ب)

 

 

 

 

 

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