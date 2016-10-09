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نصر تؤكد تطلع مصر للقيام بدور فعال في مؤتمر تغير المناخ بالمغرب

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نصر تؤكد تطلع مصر للقيام بدور فعال في مؤتمر تغير المناخ بالمغرب نصر تؤكد تطلع مصر للقيام بدور فعال في مؤتمر تغير المناخ بالمغرب

الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

أكدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، أن تطلع للقيام بدور فعال في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشهر المقبل في المغرب، والعمل على ترجمة الأجندات الطموحة إلي أفعال.

وأوضحت الوزيرة – في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد- أننا بحاجة ماسة لمعالجة تغير المناخ وتطوير الآلية الدولية للاستجابة بشكل أكثر عدلا وفعالية باعتباره يمثل
> تهديدا عالميا يواجهنا الآن ،لافتة إلى أن مصر تواجه العديد من الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والأمن الغذائي، الأمر الذي يؤثر
> بشدة علي صحة المواطن والاقتصاد القومي.

وأكدت الوزيرة – في كلمتها خلال رئاستها وفد مصر في حوار وزاري حول تغير المناخ بواشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي – حرص مصر على التصدي لتحديات تغير المناخ، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح وفد مصر في فعالية مؤتمر لتغير المناخ في باريس، وتقدم بتقرير المساهمة الوطنية نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأوضحت أن هذا الالتزام انعكس أيضا على قيام مصر بدور رائد في قيادة القارة الإفريقية في مفاوضات تغير المناخ في مؤتمر باريس، كما أن مصر أطلقت مبادرتين هامتين، وهما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف، في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

أ ش أ

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