اليوم.. الفراعنة يواجه الكونغو في الجولة الأولى لتصفيات مونديال روسيا 2018

يلتقي المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، مع نظيره الكونغولي، وذلك فى الرابعة والنصف عصرًا، بملعب دى كينتليى فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 .

وأكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول في كرة القدم جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء، معربًا عن تمنياته أن يكون النصر حليفا للمنتخب في هذه المباراة لإسعاد الملايين من جماهير الكرة المصرية.

وأوضح أن قائمة الإصابات خالية تماما والروح المعنوية مرتفعة، وكل النجوم في أفضل حال قبل المشاركة في لقاء الغد أمام الكونغو.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الحكم الدولى الإيفوارى دينيس ديمبلي، لإدارة اللقاء، ليعاونه الثنائى ماريوس تان وموسي باير مساعدان ، والحكم الرابع رونالد ليونس.