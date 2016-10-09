مقتل 12 من عناصر المليشيات الحوثية شرقي العاصمة اليمنية

لقي 12 من العناصر الحوثية مصرعهم وأصيب العشرات في معارك بين قوات من الجيش اليمني والمقاومة المؤيدة له من ناحية وبين عناصر من الميليشيات الحوثية وحليفهم صالح في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

صرح بذلك عبد الله الشندقى المتحدث باسم المجلس الأعلى للمقاومة في صنعاء, وقال “إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على جبل الكولة بعد معركة مع مليشيات الحوثيين وصالح في مديرية نهم”.

وأضاف -في صفحته على الفيسبوك- أن المعركة أسفرت عن مقتل 12 من المليشيات بالإضافة الى عشرات الجرحى فيما قتل اثنان من قوات الجيش والمقاومة وأصيب 6 آخرون.

وأوضح أن المعركة استمرت لفترة طويلة حتى مساء أمس السبت , وأن القوات الشرعية تتقدم لتحرير ما تبقى من مواقع المليشيات في الطريق إلى صنعاء.

أ ش أ