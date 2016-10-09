المعارضة السورية تطالب واشنطن بتحرك أحادي الجانب لتزويد حلب بالمساعدات

دعت بسمة قضماني عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحرك أحادي الجانب لتزويد حلب بالمساعدات رغما عن روسيا.

وقالت قضماني -في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد- إننا كسوريين وصلنا إلى آخر مراحل التعامل الدبلوماسي مع روسيا .

وأضافت “يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تزويد حلب بالمساعدات رغما عن القصف الروسي، من خلال إقامة جسور إنسانية أوادخال مساعدات أوإلقائها عن طريق الجو.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر في وقت سابق أن 290 شخصا غالبيتهم من المدنيين وبينهم 57 طفلا قتلوا في غارات النظام وحليفه الروسي منذ بدء الهجوم على الأحياء

> الشرقية بحلب في شهر سبتمبر الماضي.

أ ش أ