تعليم الشرقية: اختبار لـ"الابتدائية والإعدادية" لتحديد تأثير القرائية

أكد محمد صلاح محمد محيى الدين مدير عام التعليم الإعدادى المركزى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه من المقرر أن يتم غدا الاثنين عقد الاختبار القبلى للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لتحديد مدى تأثير القرائية خلال الأعوام السابقة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الاختبارات تشمل الصفوف (الثالث والرابع والخامس والسادس) بالمرحلة الابتدائية، وتشمل الصفوف (الأول والثانى) بالمرحلة الإعدادية، ويبدأ الاختبار فى التاسعة صباحا بالمدارس التى تعمل فترة صباحية وممتدة كما يبدأ الاختبار فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بالمدارس التى تعمل بالفترة المسائية على أن تكون مدة الاختبار 20 دقيقة.

وأوضح مدير التعليم الإعدادى بالشرقية أن موجه عام اللغة العربية بالمديرية كلف الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية بوضع قطعة الإملاء من 25 إلى 30 كلمة للمرحلة الابتدائية و40 كلمة للمرحلة الإعدادية، مشيرا إلى أن معلمى اللغة العربية يصححون أوراق الطلاب عن طريق لجنة تصحيح بكل مدرسة، ثم يرصد معلمو الحاسب الآلى أسماء الطلاب الحاصلين على أقل من 50% ووضعها على أسطوانة تكون شاملة لكل صف كل بحلقته متضمنة حصر الدرجات والتقديرات بنسب مئوية.

وأضاف أنه يتم تسليم الأسطوانات إلى مسئولى التعليم الابتدائى والإعدادى بالإدارات التعليمية ليتم رفعها لمديرى التعليم الإعدادى والابتدائى المركزى بالمديرية ووضعها على أسطوانة واحدة تشمل كل الطلاب بالمحافظة ورفعها للوزارة.