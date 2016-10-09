تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على أمين عهده بالزاوية الحمراء لاستيلائه على 85 طن سكر مدعم وبيعها بالسوق السوداء بهدف التربح من المال العام و حرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة أكدتها التحريات السرية عن قيام أمين عهده بفرع إحدى الشركات الجملة بالتواطؤ مع صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة والاستيلاء على أموال الدعم الذى توفره الدولة للمواطنين بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية(السكر التموينى) المخصص للصرف على بطاقات التموين وقيامهم بحجبه عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليه بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق وتخزينه بمخزن غير مرخص بمنطقة شبرا الخيمة لبيعه بالسوق السوداء محققين أرباحا طائلة غير مشروعة ومهدرين أموال الدعم.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المخزن المتحرى عنه وتم ضبط المتهم الأول وضبط كمية قدرها 85 طن سكر تموينى المخصص ربطا على البطاقات التموينية وعدم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.