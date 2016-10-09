المحافظ يشهد احتفال جامعة بورسعيد بذكرى انتصار أكتوبر

بورسعيد – جمال نوفل:

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية اليوم في حضور احتفالية جامعة بورسعيد بمناسبة الذكري الـ43 لانتصارات أكتوبر وذلك بمسرح الجامعة بمدينة بورفؤاد بحضور الدكتور شمس شاهين رئيس جامعة بورسعيد والدكتور ممدوح نعمة الله رئيس جامعة دمياط والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والمستشار العسكري للمحافظة وأبطال حرب أكتوبر في المحافظة.

> حيث شارك في الحفل فرقة طلائع عجميات وفرقة كورال الجامعة وفرقة منتخب الجامعة للمسرح ومنتخب الجامعة للفنون الشعبية كما قدم عزف طلاب الجامعة مقطوعات موسيقية وطنية أشاد بها الجميع.

ومن جانبه سلم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد درع تكريم جامعة بورسعيد للواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية لحضوره ومشاركته في احتفال الجامعة بمناسبة الذكري الـ43 لانتصار أكتوبر المجيد، كما سلم درع التكريم لرئيس جامعة دمياط ولعدد من الرموز ومن بينهم العميد يسري عمارة الذي أسر عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع اسرائيلي في حرب أكتوبر

وقال اللواء عادل الغضبان: إن هذا اللحظة تعتبر من اللحظات التاريخية التي يفتخر بها كل مصري بهذا الإنتصار العظيم الذي وقف العالم أجمع اعجابا بقدرة المصريين علي تخطي الصعاب وقهر المستحيل واضاف بان قواتنا المسلحة العظيمة سطرت أروع البطولات وحفظت كرامة المصريين وأضاف بان جميع الاسر المصرية شاركت في هذا النصر كت خلال ب الا ب و الجد كان مجند أو ضابط في حرب أكتوبر الذي نجح ابطاله في الدفاع عن كرامة ذلك الوطن وأبهروا العالم».

> وقد الحضور بالحفل وتوجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالشكر للقائمين على الحفل والتي نالت على اعجاب الجميع