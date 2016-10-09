«نغم FM» تنشر قصص أبطال شهداء حرب أكتوبر

كتبت – إنجي لطفي

تنشر الصفحة الرسمية لاذاعة “نغم اف ام” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من قصص أبطال حرب أكتوبر الذين ضحوا من أجل رفعة الوطن و من أجل تحرير أراضيه ، و منهم من تحدى اعاقته و أصر على الاشتراك في الحرب، ومنهم ايقونة و عقل حرب اكتوبر، ومنهم من اشتشهد في الحرب لكي نحيا حياة كريمة.

وقررت إدارة المحطة و الصفحة الرسمية ( نغم اف ام naghamfm ) أن تنشر قصصهم باختصار، وذلك تقديرآ لجهودهم و تخليدآ لقصص كفاحهم و نجاحهم التي يجب ان تكتب بماء الذهب، ولكي نثبت للجيل الجديد ان المصري لديه ارادة قوية ولديه القدرة على تحقيق النصر في اي مجال من المجالات.

فيما يلي حصر لعدد من الأبطال الموجودين على الصفحة الرسمية لنغم FM :

1- البطل عبد الجواد سويلم سماه الرئيس جمال عبد الناصر الشهيد الحي بعد ضربه بصاروخ إسرائيلي وفقد أحد عينيه في حرب الاستنزاف، اشترك في 18 عملية عبور داخل و خلف خطوط القوات الاسرائيلية، و دمر 16 دبابة، و11 مدرعة ، و 2 بلدوزر ، وعربة جيب ، و أتوبيس ، وبرغم من إصابته العديدة صمم ان يشارك في حرب اكتوبر و يشهد النصر.

2- اللواء مهندس باقى زكى يوسف في الذكرى ال 43 لنصر اكتوبر المجيد قال: (أشعر بجسمى يرتجف كل يوم 6 أكتوبر.) و دلوقتي هنعرف مين هو المهندس باقي زكي يوسف هو ايقونة حرب أكتوبر والعقل اللي فكر في فكرة لتدمير خط بارليف الحصين، على الضفة الشرقية لقناة السويس، وكانت فكرته كما وصفها قادته: «الطفاشة التى فتحت بوابة مصر»…

3- الشهيد أحمد حمدي والذي أشرف على تصنيع وحدات لواء الكباري واستكمل معدات العبور، كما كان له دور رئيسي في تطوير الكباري الروسية لتلائم ظروف قناة السويس، وساهم في إيجاد حل للساتر الترابي، كما أنه درب الجنود اللي قاموا بالتعامل مع أعظم مانع مائي في التاريخ، و الدولة كرمته بأنها وضعت اسمه على النفق اللي بيريط سيناء بأرض مصر، وأخيرا تم إطلاق اسمه على نفق يعرف ينفق الشهيد أحمد حمدى.

4- البطل محمد المصري “صائد الدبابات” هو بطل آخر من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وصاحب رقم قياسي عالمي في عدد الدبابات اللي دمرها، فدمر حوالي 27 دبابة، فتفوق على زميله الأشهر عبد العاطي اللي دمر 23 دبابة فقط، كما أنه دمر بصاروخه دبابة العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري قائد لواء الدبابات الإسرائيلي.

5- اللواء محمد سعيد الماحى عازف سمفونية المدفعية بحرب أكتوبر، شارك في حرب 73 و قام بوضع خطة أكبر تمهيد نيرانى في تاريخ الحروب على مستوى العالم عاونه فيها العميد منير شاش والعميد محمد أبو غزالة قائدى المدفعية في الجيشين الثاني و الثالث .

6- المشير الجمسى مهندس حرب أكتوبر.. واحد من أفضل قادة التكتيك العسكرى بالعالم، تم تسميته باسامي عديدة مثل: مهندس حرب أكتوبر، وثعلب الصحراء، وأستاذ المدرعات، والنحيف المخيف، وهو المشير محمد عبد الغني الجمسي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، ويعتبر واحد من أهم اللي اضافوا للتكتيك العسكري على مستوى العالم بفضل براعته في التخطيط لحرب أكتوبر.