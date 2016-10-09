مصر تصوت لصالح مشروعي قرارين بمجلس الأمن لوقف العدائيات في سوريا

صوتت مصر أمس السبت لصالح مشروعي قرارين بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا وخاصة في مدينة حلب، حيث تقدم بالمشروع الاول كل من فرنسا وإسبانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتقدم بالمشروع الثاني روسيا الاتحادية.

وقد فشل المجلس في تمرير القرارين حيث لجأت روسيا لحق النقض في تصويتها علي مشروع القرار الاول، بينما لم يحصل المشروع الثاني علي أغلبية التسعة أعضاء.

وتعليقاً علي تصويت مصر لصالح القرارين، صرح السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر لدى الامم المتحدة ان مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناءً علي محتوي القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن. كما ذكر المندوب الدائم المصري ان السبب الرئيسي في فشل المشروعين يعود للخلافات بين الدول دائمة العضوية بالمجلس، معرباً عن أسفه ازاء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات فاعلة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والقضاء علي الارهاب في سوريا نتيجة تلك الخلافات.

وكان السفير عمرو أبو العطا قد عدد عدة عناصر مشتركة بين المشروعين المتنافسين، وذكر ان مصر صوتت لصالح تلك العناصر والتي تتلخص في وقف استهداف المدنيين السوريين، ودعم النفاذ الإنساني ووقف العدائيات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وضرورة التعاطي الحاسم مع استخفاف بعض الجماعات المسلحة بمناشدات المجتمع الدولي لها بعدم التعاون مع التنظيمات الإرهابية.

وأضاف ان المشروعين يعطيان اولوية لوقف العدائيات في حلب، ويحثان علي استئناف العملية السياسية والمفاوضات حول المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيراً الي ان التسوية ممكنة علي أساس تلك العناصر اذا خلصت نوايا القوي المؤثرة في الصراع على الأرض.

وقد وجه المندوب الدائم المصري نداءً للقوي الدولية والإقليمية والداخلية في سوريا بتجنب الصراعات والمطامع السياسية والنعرات الطائفية من أجل إنقاذ الشعب السوري من المآسى التي يعاني منها يوميا.