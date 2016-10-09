السبب الحقيقي لإشراف الرئيس الفرنسي بنفسه على التحقيق في سرقة (كيم كارداشيان)

كشف موقع (هوليوود غوسيب) عن مفاجأة كبرى وغير متوقعة بشأن حادثة سرقة مجوهرات نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية (كيم كارداشيان) في العاصمة الفرنسية (باريس)، حيث أعلن هذا الموقع أن الرئيس الفرنسي (هولاند) هو الذي يقوم بنفسه بالإشراف على التحقيقات في هذه القضية ويتابع خط سيرها لحظة بلحظة.

كما وعد الرئيس الفرنسي النجمة (كيم كارداشيان) وعائلتها بأنه سوف يتم إلقاء القبض على اللصوص بهذه الجريمة فيؤ أسرع وقت ممكن، كما أكد سيادته بأنه سوف يقوم بتوفير الحماية الآزمة لهذه االنجمة العالمية وجميع أفراد عائلتهافي المرة القادمة التي ستقوم فيها هذه النجمة بزيارة العاصمة الفرنسية باريس.

والجميع الآن يتسائل عن السبب الحقيقي الذي جعل الرئيس الفرنسي يهتم بهذه القضية بنفسه، ويتابع كل ما يحدث في التحقيقات، وهذا هو الأمر الذي كشفه موقع (هوليوود غوسيب)، حيث أكد هذا الموقع أن ما يقوم به الرئيس الفرنسي ما هو إلا ردة فعل طبيعية على الإحراج الذي تعرضت له الحكومة الفرنسية أمام ضيوفها في أسبوع الموضة الباريسية، كما أنه خائف من أن يؤثر هذا الحادث على السياحة في فرنسا بسبب الانفلات الأمني.

شبكةعيونالإخبارية

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