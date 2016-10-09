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محامي قاتل الطفل عبيدة يعتذر عن الدفاع عنه

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محامي قاتل الطفل عبيدة يعتذر عن الدفاع عنه محامي قاتل الطفل عبيدة يعتذر عن الدفاع عنه

اعتذر المحامي المنتدب للدفاع عن قاتل الطفل عبيدة عن الدفاع عنه امام محكمة الاستئناف حيث بررلعدالة المحكمة بانه لا يعرف حقيقة الحالة الصحية والنفسية للقاتل لا سيما بعد ان قال الاخير امام الهيئة القضائية في محكمة اول درجة انه يعاني امراضا نفسية وان لديه ملفا طبيا في احدى مستشفيات الاردن يثبت صحة ادعائه على حد قوله آنذاك.

وذكر المحامي عمران درويش ان لديه موانع ادبية دفعته للاعتذار عن استمرار دفاعه في محكمة الدرجة الثانية من التقاضي وتحديدا فيما يخص رفض طلبه في اخر جلسة تقاضي في محكمة اول درجة والمتعلق بتحويل القاتل الى هيئة طبية للوقوف على حالته؛وكذا مخاطبة سفارة بلاده لاحضار صورة عن ملف علاجه الموجود في مستشفى الرشيد

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