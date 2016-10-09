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إقلاع الرحلات المتجهة إلى أثينا اليوم بعد إنهاء اعتصام المراقبين الجويين

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إقلاع الرحلات المتجهة إلى أثينا اليوم بعد إنهاء اعتصام المراقبين الجويين إقلاع الرحلات المتجهة إلى أثينا اليوم بعد إنهاء اعتصام المراقبين الجويين

>كتب محمود عبد الغنى

أعلن مصدر مسئول بشركة مصرللطيران، عن انتظام رحلات الشركة المتجهة إلى مطار أثينا اعتبارا من صباح اليوم الأحد بعد إنهاء إضراب المراقبين الجويين هناك، والذى كان قد تم الإعلان عنه يومى الأحد والاثنين ٩ و ١٠أكتوبر. 

 

وتسير الشركة رحلتين يوميا لأثينا، من خلال طراز الأمبرير E170 الذى يتسع لـ 76 راكبا وطراز البوينج 737/800 الذى يتسع لعدد 144 راكبا.

 

وتهيب للطيران بعملائها المسافرين إلى أثينا مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية التابع للشركة على رقم 1717 من أى محمول أو 090070000 من أى خط أرضى أو زيارة الموقع الإلكتروني Egyptair.com.


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