عاجل : مصرع النائبه البرلمانية أميرة رفعت فى حادث و طفلها فى حالة خطرة

وقع منذ ساعات حادث على بعد 30 كيلو متر من مدينة الطور ، و تعرضت النائبة ” أميرة رفعت ” لاصابة خطرة نُقلت على أثرها الى المستشفى و لفظت أنفاسها الأخيرة هناك ، و كانت بصحبة طفليها فى السيارة الخاصة بها ، تعرض طفلها ” أحمد ” الى نزيف بالمخ بينما ابنتها ” ضى ” بحالة جيدة و لا يوجد بها سوى كدمات نتيجة الحادث .

و تصادف اتخاذ النائب ” سامر التلاوى ” نفس المسار و شاهد الحادث و انتقل الى المستشفى للوقوف الى جانب الطفلة ” ضى ” و انتظارا لذويها حتى يصلوا الى مكان الحادث ، و تبين ان النائبة تخلفت عن السفر بالطائرة مع النواب لاصتحاب طفليها كما كان مقررا للاحتفال بمرور 150 عاما على البرلمان ، و يرجع السبب فى الوفاة الى انفجار اطار السيارة الخاصة بها .

حيث تسلم اللواء : أحمد كامل طايل ” مدير أمن جنوب سيناء ” إخطاراً من الدكتور : محمد وائل ” مدير عام مستشفى الطور العام ” يبين انقلاب سيارة علىمسافة 50 كيلومتر من مدينة طور سيناء و تفوفى على اثرها اميرة رفعت ” 35 سنة ” و اصابة المرافقين لها .

شبكةعيونالإخبارية

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