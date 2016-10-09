أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض -
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

عاجل : مصرع النائبه البرلمانية أميرة رفعت فى حادث و طفلها فى حالة خطرة

Google+ Print
عاجل : مصرع النائبه البرلمانية أميرة رفعت فى حادث و طفلها فى حالة خطرة عاجل : مصرع النائبه البرلمانية أميرة رفعت فى حادث و طفلها فى حالة خطرة

وقع منذ ساعات حادث على بعد 30 كيلو متر من مدينة الطور ، و تعرضت النائبة ” أميرة رفعت ” لاصابة خطرة نُقلت على أثرها الى المستشفى و لفظت أنفاسها الأخيرة هناك ، و كانت بصحبة طفليها فى السيارة الخاصة بها ، تعرض طفلها ” أحمد ” الى نزيف بالمخ بينما ابنتها ” ضى ” بحالة جيدة و لا يوجد بها سوى كدمات نتيجة الحادث .

و تصادف اتخاذ النائب ” سامر التلاوى ” نفس المسار و شاهد الحادث و انتقل الى المستشفى للوقوف الى جانب الطفلة ” ضى ” و انتظارا لذويها حتى يصلوا الى مكان الحادث ، و تبين ان النائبة تخلفت عن السفر بالطائرة مع النواب لاصتحاب طفليها كما كان مقررا للاحتفال بمرور 150 عاما على البرلمان ، و يرجع السبب فى الوفاة الى انفجار اطار السيارة الخاصة بها .

حيث تسلم اللواء : أحمد كامل طايل ” مدير أمن جنوب سيناء ”  إخطاراً من الدكتور : محمد وائل ” مدير عام مستشفى الطور العام ” يبين انقلاب سيارة  علىمسافة 50 كيلومتر من مدينة  طور سيناء و تفوفى على اثرها اميرة رفعت ” 35 سنة ” و اصابة المرافقين لها .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور)

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور)

16 أبريل.. أولى جلسات إعادة محاكمة زهير جرانة في قضية "تراخيص الشركات"

16 أبريل.. أولى جلسات إعادة محاكمة زهير جرانة في قضية "تراخيص الشركات"

انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس

انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس

3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس

3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس