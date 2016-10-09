الإعدام مع وقف التنفيذ لقيادي سابق بالحزب الشيوعي الصيني لتقاضيه رشى

حكمت الصين بالإعدام مع وقف التنفيذ على الزعيم السابق للحزب الشيوعي الصيني من إقليم يوننان في جنوب غرب البلاد لحصوله على رشوة ليصبح أحدث مسؤول يسقط في حملة الرئيس شي جين بينغ الشاملة على الفساد.

وبحسب رويترز قالت محكمة إن باي إينبي (70 عاما) استغل مناصبه ومن بينها منصب زعيم الحزب في يوننان حتى عام 2011 ومن قبلها كأكبر مسؤول في إقليم تشينغهاي بغرب الصين ليكون بشكل غير قانوني ثروة تجاوزت قيمتها 247 مليون يوان (37 مليون دولار.)

وقالت محكمة مدينة أنيانغ الوسيطة في إقليم هاينان بوسط الصين على مدونتها الرسمية إن “حجم الرشى التي قبلها باي إينبي ضخم كما أن تفاصيل جرائمه خطيرة للغاية.”

وأضافت أن المحكمة قررت الحكم بإعدامه مع وقف التنفيذ وهو ما يُعد عادة السجن مدى الحياة لأن باي أقر بجرائمه وأبدى ندمه ولأنه تمت استعادة كل الأصول غير القانونية بشكل كامل.