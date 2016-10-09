أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض -
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الإعدام مع وقف التنفيذ لقيادي سابق بالحزب الشيوعي الصيني لتقاضيه رشى

Google+ Print
الإعدام مع وقف التنفيذ لقيادي سابق بالحزب الشيوعي الصيني لتقاضيه رشى الإعدام مع وقف التنفيذ لقيادي سابق بالحزب الشيوعي الصيني لتقاضيه رشى

الرئيس الصيني شى جين بينج (أرشيفية)

حكمت الصين بالإعدام مع وقف التنفيذ على الزعيم السابق للحزب الشيوعي الصيني من إقليم يوننان في جنوب غرب البلاد لحصوله على رشوة ليصبح أحدث مسؤول يسقط في حملة الرئيس شي جين بينغ الشاملة على الفساد.

وبحسب رويترز قالت محكمة إن باي إينبي (70 عاما) استغل مناصبه ومن بينها منصب زعيم الحزب في يوننان حتى عام 2011 ومن قبلها كأكبر مسؤول في إقليم تشينغهاي بغرب الصين ليكون بشكل غير قانوني ثروة تجاوزت قيمتها 247 مليون يوان (37 مليون دولار.)

وقالت محكمة مدينة أنيانغ الوسيطة في إقليم هاينان بوسط الصين على مدونتها الرسمية إن “حجم الرشى التي قبلها باي إينبي ضخم كما أن تفاصيل جرائمه خطيرة للغاية.”

وأضافت أن المحكمة قررت الحكم بإعدامه مع وقف التنفيذ وهو ما يُعد عادة السجن مدى الحياة لأن باي أقر بجرائمه وأبدى ندمه ولأنه تمت استعادة كل الأصول غير القانونية بشكل كامل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا