اليوم..الرئيس السيسي يلقي كلمة بمناسبة مرور150 عاما على إنشاء أول برلمان مصري

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفالية الكبرى التى ستقام بمدينة شرم الشيخ بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء البرلمان المصرى بحضور عدد من رؤساء البرلمانات على مستوى العالم، بالإضافة إلى وفود تمثل 14 برلمانا على مستوى أمناء عموم ونواب، وعدد من كبار الشخصيات البرلمانية على مستوى الدولي.

كما يلقي الرئيس كلمة في ختام الاحتفال بهذه المناسبة.

كما يحضر السيسي في مساء نفس اليوم، حفل عشاء تكريما للضيوف ونواب البرلمان المصري وكبار الشخصيات، كما يشهد مع الحضور حفلا فنيا تنظمه دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس عددًا من اللقاءات مع ضيوف مصر من رؤساء البرلمانات العربية والأفريقية والدولية.

وتحتفل مصر هذا العام بمرور 150 عامًا على بدء الحياة النيابية في مصر، ويشارك بالحضور 16 رئيس برلمان ومنظمة دولية.