أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة ... مع أحفادها ضحك ولعب وحب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس الوزراء يتوجه لشرم الشيخ للمشاركة بالاحتفالات البرلمانية

Google+ Print
رئيس الوزراء يتوجه لشرم الشيخ للمشاركة بالاحتفالات البرلمانية رئيس الوزراء يتوجه لشرم الشيخ للمشاركة بالاحتفالات البرلمانية

شريف اسماعيل

غادر مطار القاهرة الدولي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء متوجها إلى شرم الشيخ ، وذلك للمشاركة فى اﻻحتفاﻻت التى تقام بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية فى .

ومن المقرر أن يلقى الرئيس عبد الفتاح كلمة فى بداية اﻻحتفاﻻت ، والتى يشارك فيها وفود من العديد من الدول العربية وافريقية وعدد من كبار الشخصيات على المستوى الدولى.

وتحتفل مصر هذا العام بمرور 150 عامًا على بدء الحياة النيابية في مصر، ويشارك بالحضور 16 رئيس برلمان ومنظمة دولية، بالإضافة لوفود تمثل 14 برلمانا آخر على مستوى أمناء عموم ونواب، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات البرلمانية على مستوى العالم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية