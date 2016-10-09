رئيس الوزراء يتوجه لشرم الشيخ للمشاركة بالاحتفالات البرلمانية

غادر مطار القاهرة الدولي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء متوجها إلى شرم الشيخ ، وذلك للمشاركة فى اﻻحتفاﻻت التى تقام بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية فى مصر. ومن المقرر أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة فى بداية اﻻحتفاﻻت ، والتى يشارك فيها وفود من العديد من الدول العربية وافريقية وعدد من كبار الشخصيات على المستوى الدولى.

وتحتفل مصر هذا العام بمرور 150 عامًا على بدء الحياة النيابية في مصر، ويشارك بالحضور 16 رئيس برلمان ومنظمة دولية، بالإضافة لوفود تمثل 14 برلمانا آخر على مستوى أمناء عموم ونواب، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات البرلمانية على مستوى العالم.