وفاة النائبة أميرة رفعت في حادث سيارة بالطريق الدولى لجنوب سيناء

لقيت النائبة أميرة رفعت عضوة مجلس نواب عن دائرة شبين الكوم منوفية، مصرعها وأصيب أبناؤها إثر حادث انقلاب سيارتها بالطريق الدولى لجنوب سيناء، أثناء توجهها وبرفقتها أبنائها لحضور الاحتفال بمرور 150 عامًا على الحياة النيابية فى مصر بمدينة شرم الشيخ،

كان اللواء أحمد كامل طايل مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطاراً من الدكتور محمد وائل مدير عام مستشفى الطور العام يفيد انقلاب سيارة ملاكى على بعد 50 كيلومترًا من طور سيناء فى اتجاه مدينة أبورديس أمام منطقة سهل القاع.

أسفر الحادث عن مصرع أميرة إبراهيم أحمد رفعت “أميرة رفعت”، 35 سنة عضوة مجلس نواب عن دائرة شبين الكوم منوفية، وأصيب أحمد أيمن فؤاد الشافعى (6 سنوات) نزيف بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتلقى العلاج وشقيقته ضى وائل (12 سنة) سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.