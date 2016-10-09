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الولايات المتحدة: عملية مراجعة فورية للتحالف العربي في اليمن

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الولايات المتحدة: عملية مراجعة فورية للتحالف العربي في اليمن الولايات المتحدة: عملية مراجعة فورية للتحالف العربي في اليمن

البيت الأبيض _ أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة السبت أنها بدأت عملية “مراجعة فورية” للتحالف الذي تقوده في اليمن، بعدما غارة نسبت إليه أسفرت عن مقتل أكثر من 140 شخصا.

وبحسب فرانس برس قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض نيد برايس في بيان “نشعر بقلق عميق حيال التقارير عن الغارة اليوم على قاعة للعزاء في اليمن، والتي، إذا تأكدت، ستكون استمرارا للسلسلة المقلقة من الهجمات التي تضرب المدنيين اليمنيين”.

وأوضح أن “التعاون الأمني للولايات المتحدة مع السعودية ليس شيكا على بياض (…) وفي ضوء هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة، شرعنا في مراجعة فورية لدعمنا الذي سبق وانخفض بشكل كبير للتحالف الذي تقوده السعودية”.

وأضاف “مستعدون لضبط دعمنا بما يتلاءم بشكل أفضل مع المبادئ والقيم والمصالح الأميركية، بما في ذلك التوصل إلى وقف فوري ودائم للنزاع المأسوي في اليمن”.

قتل أكثر من 140 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 525 آخرين بجروح السبت بغارات جوية في صنعاء، بحسب ما قال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن جايمي ماكغولدريك.

ونسب المتمردون الحوثيون الغارات إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية. لكن التحالف نفى مسؤوليته عن الغارات، مؤكدا أنه لم ينفذ عمليات عسكرية في مكان المأساة وأنه يجب النظر في “أسباب أخرى”.

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