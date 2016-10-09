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نائب ترامب: تصريحات ترامب عن النساء غير مقبولة

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مايك بنس ودونالد ترامب

مايك بنس ودونالد

وصف مايك بنس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي  تصريحات المرشح الرئاسي دونالد ترامب عن النساء بـ”غير المقبولة” مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول تلك التعليقات ولا الدفاع عنها.

ونقلت قناة (سكاي نيوز ) يوم السبت عن بنس قوله – “إني شعرت بالاستياء كزوج وأب, من الكلمات والأفعال التي وصفها دونالد ترامب في مضى عليه 11 عاما ولا أقبل تصريحاته ولا يمكنني الدفاع عنها. أنا ممتن لأنه عبر عن ندمه واعتذر للشعب الأمريكي”.

وتابع قائلا “نحن ندعو لأسرته ونتطلع إلى الفرصة التي سيظهر فيها ما في قلبه عندما يتحدث أمام الشعب خلال المناظرة القادمة”.

وأضاف أن المناظرة المرتقبة مساء الأحد بين ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون تشكل فرصة له “لكي يعبر عن نفسه”.

من جانبها , طلبت ميلاني ترامب, زوجة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية من الأمريكيين أن يغفروا لزوجها تصريحاته “غير المقبولة والبذيئة”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” نشرت فيديو يعود إلى عام 2005 حين كان ترامب رجل أعمال ونجما تلفزيونيا عمره 59 عاما, يروي فيه بكلام بذيء ومهين أسلوبه في التحرش بالنساء ولو بدون موافقتهن.

أ ش أ

بيان مايك بنس

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