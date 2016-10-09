مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تدعو بيونج يانج لوقف استفزازاتها

دعت سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يوم السبت كوريا الشمالية الى وقف أي استفزازات نووية أخرى، مشيرة الى أن العالم “لن يخضع للترهيب” بأي إجراءات يتخذها نظام كيم جونج أون.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب أدلت سامانثا باور بهذه التصريحات للصحفيين فور وصولها الى كوريا الجنوبية. ومن المقرر أن تلتقي مع صناع القرار في كوريا الجنوبية لتبادل وجهات النظر حول المفاوضات الجارية بشأن قرار مجلس الامن الجديد الهادف إلى معاقبة كوريا الشمالية بعد إجراء تجربة نووية في أوائل الشهر الماضي.

وقالت باور “نحن نبحث الآن ونرى ما الذي يمكن القيام به لأنه، بطبيعة الحال، أجري اختبار آخر في بداية سبتمبر، هذا يجب أن يتوقف. لا يخيفنا ما تقوم به حكومة كوريا الشمالية”.

ويعتبر وصول سفير واشنطن لدى الامم المتحدة الى كوريا الجنوبية غير عادي، اذ أن مجلس الأمن الدولي يعمل حاليا على مشروع قرار لفرض عقوبات على كوريا الشمالية، الا انها قالت أن هناك سببا واضحا لهذه الزيارة.

وأشارت السفير إلى أن زيارتها إلى كوريا الجنوبية تهدف إلى ايجاد فرصة لاجراء محادثات مع شعبها وقيادتها فيما يتعلق بكوريا الشمالية.