" زايد للإسكان " يوضح متى تستحق المرأة المساعدة السكنية

أوضح برنامج زايد للإسكان في سلسة تغريدات في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الحالات التي تستحق فيها المرأة الإماراتية المساعدة السكنية .

وبحسب البرنامج فغن المساعدة السكنية للمرأة الإماراتية تكون في الحالات التالية :

- الأرملة الحاضنة لأبنائها المطلقة الحاضنة لأبنائها إذا ما كان والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن لأبنائها

- فاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعا بإعالتها .

- فاقدة الأبوين متى بلغت (٣٠) عاماً دون زواج .

- المتزوجة بغير مواطن بشرط أن يكون لديها أبناء مقيمون في الدولة حال كون والد الأبناء غير قادر على توفير مسكن.

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