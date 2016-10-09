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" زايد للإسكان " يوضح متى تستحق المرأة المساعدة السكنية

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" زايد للإسكان " يوضح متى تستحق المرأة المساعدة السكنية " زايد للإسكان " يوضح متى تستحق المرأة المساعدة السكنية

أوضح برنامج زايد للإسكان في سلسة تغريدات في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  "تويتر" الحالات التي تستحق فيها المرأة الإماراتية المساعدة السكنية .

وبحسب البرنامج فغن المساعدة السكنية للمرأة الإماراتية تكون في الحالات التالية :

-    الأرملة الحاضنة لأبنائها المطلقة الحاضنة لأبنائها إذا ما كان والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن لأبنائها

-    فاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعا بإعالتها .

-    فاقدة الأبوين متى بلغت (٣٠) عاماً دون زواج .

-    المتزوجة بغير مواطن بشرط أن يكون لديها أبناء مقيمون في الدولة حال كون والد الأبناء غير قادر على توفير مسكن.
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