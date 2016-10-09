قطار يخرج عن القضبان في ولاية نيويورك الأمريكية وإصابة مابين 15 و20 شخصا

قال مسؤولو السكك الحديدية والشرطة إن قطار ركاب تابعا لشركة لونج أيلاند للسكك الحديدية في الولايات المتحدة خرج عن القضبان يوم السبت قرب بلدة نيو هايد بارك في لونج أيلاند في ولاية نيويورك مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وتعليق الخدمة على هذا الخط الرئيسي في الاتجاهين.‭‭‭ ‬‬‬

ولم تتوافر على الفور تفاصيل رسمية عن ملابسات الحادث على وجه الدقة. وقالت الشرطة إن الحادث وقع في نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي عندما صدم قطار ركاب قطار لنقل عمال صيانة السكك الحديدية على بعد نحو 32 كيلومترا شرقي مانهاتن.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كان قطار الصيانة متوقفا في ذلك الوقت.

وبحسب رويترز قالت ماري فيرنا المتحدثة باسم شرطة مقاطعة ناسو لرويترز هاتفيا إن ما يتراوح بين 15 و20 شخصا أصيبوا في الحادث وهو أقل بكثير مما أعلنت السلطات في وقت سابق وإنه من غير المعتقد أن أيا من هذه الإصابات تشكل تهديدا للحياة.

وقال بيان لأندرو كومو حاكم ولاية نيويورك نقلا عن “تقارير أولية” إن عدد الجرحى 11 “ليس من بينها حالات إصابة تُعد خطيرة.”وقال كومو إن القطار المؤلف من 12 عربة كان متجها صوب الشرق على خط السكك الحديدية الرئيسي حاملا نحو 600 راكب عندما خرجت أول ثلاث عربات منه عن القضبان على بعد نحو نصف ميل شرقي محطة نيو هايد بارك.