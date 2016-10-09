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للحوامل.. 6 علامات تدل على اقتراب "الولادة المبكرة"

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للحوامل.. 6 علامات تدل على اقتراب "الولادة المبكرة" للحوامل.. 6 علامات تدل على اقتراب "الولادة المبكرة"

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض العلامات التى تظهر على المرأة أثناء الحمل تدل على الولادة المبكرة ولا يجب على المرأة أن تتجاهلها أبدا وتشمل الآتى:

 

1.التبول المتكرر:

من العلامات التى لا يجب تجاهلها أثناء الحمل هو التبول المتكرر، لأن يكون دليلا على تغير وضع الطفل فى الرحم، فهذا يعنى أن الطفل على استعداد للخروج والولادة المبكرة وبالتالى يتم تطبيق الكثير من الضغط على المثانة.

 

2.توسع عنق الرحم:

إذا لاحظ الطبيب أن عنق الرحم قد توسع فإنه يمكن أن يكون علامة مبكرة  تدل على الولادة.

 

3.التشنجات:

 تمدد العضلات يكون دليل على الولادة المبكرة ، ويمكن أن ينتج عنها تقلصات مؤلمة أسفل البطن.

 

4.ألم الظهر:

من العلامات الأخرى التى لا يجب تجاهلها خلال فترة الحمل، لأنها تسبب تحرك أو تقلص للعضلات ما يكون دليلا على الولادة المبكرة.

 

5. فقدان الوزن:

علامة مبكرة أخرى على الولادة المبكرة، ومن الممكن أن تكون ناتجة عن الإسهال وانخفاض مستويات السائل الذى يحيط بالجنين.

 

6.  تراخى العضلات:

إذا كنتى تشعرين أن المفاصل أصبحت رخوة، فإن ذلك يرجع لإنتاج هرمون يسمى ريلاكسين فى الجسم لتخفيف المفاصل وجعل الولادة أسهل.


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