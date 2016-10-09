طلب إحاطة لوزير الإسكان لمحاسبته عن واقعة تسريب غاز محطة العزيزية بالشرقية

قال الدكتور صلاح عبدالبديع، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بالشرقية، لـ"اليوم السابع" إنه أعد طلب إحاطة لتقديمه فور انعقاد جلسات مجلس النواب إلى وزير الإسكان، لمحاسبته عن التقصير والإهمال فى بعض محطات مياه الشرب، منها الواقعة الأخيرة التى شهدتها قرية العزيزية التابعة للدائرة من تعرض 8 مواطنين وعمال للاختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور المسرب من المحطة خلال تغيير اسطوانات الكلور.

كانت استقبلت مستشفى منيا القمح المركزى، 5 مصابين معظمهم أطفال وعمال من محطة مياه الشرب بقرية العزيزية يعانون من اختناقات بسبب استنشاق غاز فيما تم علاج 3 آخرين فى مكان الحادث.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، لـ"اليوم السابع" إنه تعرض 8 مصابين للاختناقات نتيجة تسريب غاز الكلور من تنك المحطة، وتم الدفع 4 سيارات إسعاف، والتى قامت بعلاج 3 حالات منهم فى مكان الحادث، وتم نقل 5 إلى المستشفى للعلاج وحالاتهم مستقرة.

وأكد اللواء أيمن عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أن مياه محطة قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، نقية ولا يوجد بها أى أضرار بسبب واقعة تسريب غاز الكلور.