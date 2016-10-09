العيسى: الرفع للمقام السامي لإنشاء جامعة الملك سلمان للعلوم التقنية التطبيقية.. قريباً

د. أحمد العيسى

اعرب وزير التعليم, رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد العيسى عن عظيم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" على الثقه الغالية بتولي "وزير التعليم" رئاسة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقال "العيسى" في اتصال هاتفي مع "الرياض": "اسأل الله سبحانه وتعالي ان اكون عند حسن الظن, وان استطيع تلبية طموحات القيادة في تطوير ودعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ولفت "العيسى" الى ان القرار يخدم الخطوات السابقة التي دمجت ما بين التعليم العام والتعليم العالي في وزارة واحدة, وهذا سيحقق مزيداً من التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب ومؤسسات التعليم العالي والتعليم العام, معبراً عن أمله بأن يتحقق ويقدم المزيد من المواءمة بين مخرجات التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والمهني مع احتياجات التنمية وسوق العمل في المستقبل.

وشدد الوزير العيسى على ان رؤية المملكة 2030م اولت اهتماماً كبيراً لموضوع التعليم والتدريب ورفع كفاءة القوى البشرية الوطنية, وتابع: "وبالتالي امامنا تحديات كبيرة في سبيل رفع الكفاءات السعودية وتطوير قدراتها بشكل اكبر, وتحقيق مزيد من التكامل بين التعليم العالي والتدريب التقني والمهني وان تكون مخرجات التعليم العام قادرة على الوفاء باحتياجات البرامج التدريبية والتعليمية ما بعد الثانوي".

وحول ابرز الملفات التي سيباشر "وزير التعليم" العمل عليها، أكد "العيسى" ان الوقت ما زال مبكراً حول تحديد هذه الموضوعات، وقال: "لدي خبرة سابقة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهناك اطلاع على المستجدات في تطوير التعليم التقني والمهني, والامر يحتاج البحث مع المسؤولين بالمؤسسة واشراك الزملاء بالوزارة في مسألة التخطيط للمرحلة المقبلة, وبالتالي نحتاج لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل التكامل بين التعليم الجامعي والتعليم التقني والمهني.

وفي سؤال حول آخر المراحل التي وصلت اليها "مبادرة" انشاء جامعة الملك سلمان للعلوم التقنية التطبيقية, قال: "الوزير العيسى" ان هذه المبادرة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني, وسوف نناقش هذا الموضوع باسرع وقت ممكن والرفع للمقام السامي الكريم بالتوصيات في انشاء الجامعة والتكامل بين الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني مع الجامعة المقترحة.