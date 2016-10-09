عاطل يأخذ بالثأر من مسجل خطر بعد عامين من قتل شقيقه بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل أخذ بالثأر من مسجل خطر كان قد قتل شقيقه منذ عامين فور عودته إلى القرية.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية "كفر الترعة الجديد" دائرة المركز على الفور انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز وبالفحص تبين أنها بين كلا من طرف أول إيهاب فوزى عبده جبر، وشهرته إيهاب ناعسة 35 سنة عاطل، مسجل شقى خطر تحت رقم 674 فئة أ "فرض سيطرة"، جثة هامدة نتيجة إصابته برش خرطوش بالبطن وجرحين قطعيين بالوجه.

وطرف ثانى ياسر سعد الدسوقى إبراهيم 36 سنة عاطل، مدرج جنائيا تحت رقم 494/4 "متنوع" وشريف الرفاعى صالح الدسوقى 22 سنة فلاح، وسعد رزق سعد الدسوقى 25 سنة فلاح هاربين وجميعهم يقيمون بذات القرية، وبالفحص تبين تعدى الطرف الثانى على الأول بأسلحة بيضاء وبندقية خرطوش، وإحداث إصابته التى أودت بحياته فور علمهم بوصوله القرية عقب هروبه منها لسابقة ارتكابه واقعة قتل شقيق الثانى محمد عمدا بتاريخ 25/8/2014، والمحرر عنها المحضر رقم 19747/2014 جنايات المركز.

ويشار إلى أن المتوفى صدر ضده حكم فى القضية غيابيا بالإعدام بجلسة 22/2/2016، وكذا فى القضية رقم 18336/2014 جنايات المركز شروع فى قتل غيابيا بالسجن عشر سنوات بجلسة 28/9/2015 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16446/2016 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة العامة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة ( بحثية، نظامية ) لملاحظة الحالة بالقرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط فرع البحث الجنائى بفرقة غرب الدقهلية، ووحدة مباحث مركز شربين استهدفت ضبط المتهمين، حيث تمكنوا من ضبط الأول وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وبإرشاده تم ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن "بندقية خرطوش ماركة شوت جن"، تحرر عن ذلك المحضر رقم 15 أحوال المركز.