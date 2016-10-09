بعد تأجيل نظر الطعن على سجن مرسى.. أهم 10 محطات فى قضية "أحداث الاتحادية"

أجلت محكمة النقض أمس السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى، و14 من مساعديه وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية لإلغاء حكم سجنهم فى أحداث الاتحادية، لجلسة 22 أكتوبر الجارى، للإطلاع على المذكرات.

وينشر"اليوم السابع" أهم المحطات فى قضية أحداث الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012، حين احتشدت عدد من القوى أمام قصر الاتحادية فى أعقاب الإعلان الدستورى الصادر من قبل الرئيس الأسبق محمد مرسى للتعبير سلميًا عن رفضها للإعلان الدستورى، وأعلن المتظاهرون اعتصامهم، فما كان من مرسى ومن قيادات الجماعة سوى فض الاعتصام بالقوة.

1- فى الأول من سبتمبر 2013 قرر المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق، إحالة الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للجنايات بتهمة قتل المتظاهرين فى أحداث الاتحادية.

2 - بدأت أولى جلسات محاكمة مرسى وباقى المتهمين فى القضية فى 4 نوفمبر 2013، وبلغ عدد جلساتها 57 جلسة خلال 18 شهر، وشهدت الجلسة الأولى، أول ظهور لـ"مرسى" عقب ثورة 30 يونيو.

3 - 52 شاهد إثبات استمعت إليهم المحكمة طوال تلك الجلسات، من بينهم الأمين العام للمخابرات، واللواء محمد أحمد زكى، قائد الحرس الجمهورى السابق، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وبعض مديرى شرطة الجمهورية أسامة الجندى، وأحمد فايد، كما استمعت المحكمة لـ20 ضابطًا من رجال الأمن، ووكيل المخابرات العامة السابق، واللجنة الطبية التى شرّحت الجثث، فضلاً عن أقوال المصابين.

4 - فى 6 أبريل 2014 قررت المحكمة حظر النشر فى القضية، وذلك فى جميع جلسات سماع أقوال الشهود حفاظًا على سرية التحقيق.

5 - وفى 25 أغسطس 2014 قررت المحكمة رفع حظر النشر لسماع مرافعة النيابة العامة.

6 - فى 21 أبريل 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، وهم كل من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوى (مهندس بترول) ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وهانى توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) ومحمد البلتاجى (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدى غنيم (داعية – هارب).

7 - المحكمة قالت فى حيثياتها، إن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسى والـ12 متهمًا، يأتى على ضوء الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى للمتظاهرين المجنى عليهم، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.

8 - قضت المحكمة فى حكمها أيضاً بمعاقبة المتهم عبد الحكيم إسماعيل (مدرس) وجمال صابر (محام) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، عن ذات الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى للمتظاهرين المجنى عليهم، مع وضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.

9 - منطوق الحكم تضمن براءة جميع المتهمين فى القضية، من اتهامات القتل العمد وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

10 - نيابة النقض أوصت فى تقريرها اليوم برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومساعديه، وقيادات الإخوان، وأيدت عقوبة سجنهم فى قضية أحداث الاتحادية.