مدير تعليم الجوف يفتتح مركز رعاية المستفيدين

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز السالم مركز رعاية المستفيدين في مبنى الإدارة بمدينة سكاكا، والذي يهدف إلى توفير جسور إيجابية بين منسوبي وزارة التعليم وكافة شرائح المستفيدين.

واعتبر السالم المركز نقلة نوعية من أجل التحول نحو التعاملات الإلكترونية المنظمة للعمل، مؤكداً أهمية المركز وتفعيل خدمة تواصل الالكترونية.

من جانبه، أوضح مدير مركز رعاية المستفيدين محمد العنزي أن المركز يستقبل اقتراحات وشكاوى وطلبات وبلاغات المستفيدين عبر قنوات متعددة أوجدت لخدمتهم: عن طريق نظام تواصل الإلكتروني عبر الرابط https://tawasul.moe.gov.sa2، أو عن طريق الاتصال برقم مركز رعاية المستفيدين المجاني 19996، أو عن طريق التطبيق الإلكتروني للأجهزة الكفية، أو الحضور لمقر المركز لمن رغب ذلك.

وقال: إن المركز يقدم مجموعة من الخدمات الموجهة للمعلمين والمعلمات المتمثلة في متابعة طلباتهم الإدارية والمالية والبشرية وطباعة بطاقة التعريف المهنية والمساعدة في الخدمة الذاتية لنظام فارس.