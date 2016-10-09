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نائب رئيس جمعية الكشافة: الجودة جزء أساسي في جميع ممارسات الجمعية

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أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية د. عبدالله الفهد، على أن الجودة جزء أساسي في جميع ممارسات الجمعية وانشطتها سواء الإدارية أو العملية، وتحرص على الرقي بمستوى الحركة الكشفية والمستفيدين منها، حيث توفر البيئة المحفزة للعطاء والإبداع بما يخدم العمل الكشفي.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من الوحدات الكشفية بمختلف القطاعات في محافظة القريات شملت مركز التدريب الكشفي، وقصر كاف الأثري، وقلعة جبل الصعيدي وقرى كاف وعين الحواس وأثره الأثرية.

وكان الفهد مع محافظ القريات عبدالله الجاسر قلد 15 كشافاً "نوط الحج" والذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضمن (1374) كشافاً وقائداً كشفياً من الذين شاركوا خلال موسم الحج 1435هـ.

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