تقنية جدة تستهدف 250 طالباً في الثانويات العامة لتأهيلهم مهنياً

م. عبد الرحمن السريعي

أعلن م. عبد الرحمن السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة عن شروع الكلية مع مطلع هذا العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بجدة في تأهيل 250 طالبا من طلاب الثانويات العامة (نظام المقررات) لتأهيلهم تقنيا من خلال عشر تخصصات، وفق برنامج التكامل بين وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي يتضمن التدريب في مقررات تقنية ومهنية تمكن الطلاب من الالتحاق بها ومن ثم تحتسب له كمواد اختيارية ضمن خطته الدراسية.

وأضاف أن عدد الساعات المعتمدة لهذا البرنامج خلال الثلاث سنوات عشر ساعات معتمدة وموزعة على اكثر من فصل دراسي يتم خلالها تخصيص يوم تدريبي واحد في الأسبوع للتدريب في الكلية مما سيمكن الطالب من التعرف على بيئة التدريب عن قرب وكذلك تزويد الطالب بالمهارات الأساسية التطبيقية لتسهيل التحاقهم بسوق العمل بعد التخرج.

وتابع: إن هذا البرنامج يهدف أيضا الى تشجيع أبناء الوطن على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل ونشر الثقافة التقنية والعمل المهني وتعزيز الصورة الإيجابية عن العمل المهني ومساعدة الطالب على اكتشاف ميوله وقدراته وإعداده مهنيا كما انه يتيح الفرصة للطلاب لممارسة المهن المحببة لهم في بيئة تدريب عملية تسهم في غرس الاتجاهات الايجابية لدى طلاب التعليم العام والمجتمع المدرسي نحو العمل المهني.