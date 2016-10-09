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جامعة المجمعة تحقق حزمة إنجازات عبر بوابتها الإلكترونية

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حققت البوابة الإلكترونية بجامعة المجمعة مجموعةً من الإنجازات، والتي تمثلت في حصولها على نسبة تقييم 90.07 % وفقاً للمنهجية الشاملة التي يطبقها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) لتحليل وتقييم بوابات الجهات الحكومية إبريل 2016م. وفي إنجاز آخر لبوابة الجامعة الإلكترونية استطاعت البوابة تحقيق معدل أسرع بوابة إلكترونية على مستوى المملكة (بمتوسط سرعة 2.02 ثانية)، وذلك بعد إجراء اختبار مقارنة لقياس سرعة تصفح البوابة الإلكترونية للجامعة مع أكبر مواقع الجهات في المملكة.

وقد قامت عمادة تقنية المعلومات ممثلة بوحدة البوابة الإلكترونية بعدة خطوات عملية ومدروسة للوصول لهذه الإنجاز، حيث تم البدء بالبحث والتعرف على أفضل وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، ثم تحديد تلك التقنيات والجمع بين أفضلها، ثم دراسة خيارات تنفيذ هذه التقنيات وتحديد الأنسب، مع وضع خطة تنفيذية.

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