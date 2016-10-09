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مشروع الاعتماد الأكاديمي بجامعة الإمام يناقش الخطط المعتمدة للجودة

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ترأس د. سليمان الجبير عميد التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الاجتماع التحضيري للمديرين التنفيذيين لمشروع الاعتماد الأكاديمي بالجامعة، وحضر الاجتماع العديد من وكلاء التطوير والجودة بالعمادات المساندة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ خطة المشروع المعتمدة من مدير الجامعة د. سليمان آبا الخيل والذي يولي الجودة والاعتماد الأكاديمي اهتماما كبيراً سعياً لمرحلة التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقد أشار وكيل عمادة التقويم والجودة بالجامعة د. عبدالله الأسمري أن سبب تأخر الجامعة في الحصول على الاعتماد الأكاديمي هو اتساع رقعة الجامعة فلا تخلو أي منطقة من المعاهد التابعة للجامعة بالإضافة للفروع الدولية في بعض دول العالم مثل، اليابان، إندونيسيا، وجيوبوتي.

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