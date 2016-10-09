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الحجري يشكر القيادة

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الحجري يشكر القيادة الحجري يشكر القيادة

محمد الحجري

رفع وكيل إمارة منطقة جازان المساعد أ. محمد بن عبدالله الحجري أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع على صدور قرار مجلس الوزراء بنقله على وظيفة وكيل إمارة منطقة جازان المساعد بالمرتبة الرابعة عشرة.

وقال الحجري "إن إمارة منطقة جازان بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وبإدارته المتميزة حققت كثيراً من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن في المنطقة وتعد إضافة مباركة لمسيرة الخير والنماء التي تعيشها المملكة.

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