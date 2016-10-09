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ترفيه وإنشاد في دار رعاية المسنين بالرياض

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ترفيه وإنشاد في دار رعاية المسنين بالرياض ترفيه وإنشاد في دار رعاية المسنين بالرياض

الرياض - صالح الحميدي

تفاعل المسنون الذين تحتضنهم دار رعاية المسنين بالرياض مع الفعالية التي نظمتها لهم مجموعة طموح التطوعية بمناسبة اليوم العالمي للمسن وحضرها الراوي محمد الشرهان ومجموعة من المنشدين والفنانين من بينهم الممثل المعروف محمد المنصور.

وقالت المشرفة على تنظيم الفعالية مسؤولة المجموعة عبير الباز: إن تنظيم الفعالية جاء إيماناً بأهمية المشاركة الاجتماعية، مؤكدة أن للمسن حقه في الترفيه والاهتمام.

وأشادت بما وجدته من تسهيلات من المسؤولين في الدار لتنظيم الاحتفال الذي تضمن فقرات إنشاد وترفيه قدمت خلاله العديد من الهدايا والجوائز للنزلاء، وأثنت على ما تبذله القطاعات الحكومية والأهلية من رعاية واهتمام بمختلف الفئات التي تحتاج لمثل هذه الرعاية بمختلف المناطق.

محمد المنصور، بندر البريدي، عبدالله المسعود، وخالد الباز، ومعاذ الحواس

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