الإيقاع بثلاثيني استفز المجتمع بمقاطع مسيئة عبر «سناب شات»

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، انه من خلال متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد أحدالأشخاص لقيامه باستخدام برنامج ( السناب شات ) بشكل مسيء من خلال ما ورد في المقطع من عبارات وألفاظ نابية، وبالنظر إلى ما لقيته تلك المشاركات من ردود أفعال لدى شريحة كبيرة من افراد المجتمع مستهجنين ما ورد في تلك المقاطع مطالبين بالأخذ على يده وضبطه. عليه فقد تمكنت ادارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص وضبطه (سعودي 30عاماً ) وإيداعه مركز الشرطة المختص، واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.

وأكدت شرطة منطقة الرياض على أهمية تعاون الجميع للمحافظة على قيمنا بالإبلاغ الفوري للجهة المختصة عن كل ما من شأنه تقويض تلك القيم حفاظا على سلامة مجتمعنا وأمن وطننا.