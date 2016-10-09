مي عمر عن فوزها في إستفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016: هذا هو النجاح الحقيقي

نجحت الفنانة الشابة مي عمر في الحصول على جائزة أفضل ممثلة مصرية عن مسلسل "الأسطورة" في إستفتاء "سيدتي" لأهم نجوم دراما رمضان 2016 . وعن اختيار الجمهور لها قالت مي عمر لـ"سيدتي":" النجاح الذي حققه مسلسل "الأسطورة" أسعدني كثيراً وأسعد كل النجوم المشاركين في المسلسل. فلقد بذلنا مجهوداً كبيراً في المسلسل وما حققه من نجاح هو تتويج لمجهودنا الكبير".

وعن إختيار قراء "سيدتي" لها قالت مي:" هذا هو النجاح الحقيقي والدليل على أننا إستطعنا تقديم عمل مميز وإختياري أفضل ممثلة هي أهم وأفضل الجوائز التي حصلت عليها بعد عرض المسلسل لأن إختيار جمهور بحجم وتنوع قراء مجلة "سيدتي" يجعلني في غاية السعادة خاصة أن "سيدتي" يتابعها الآلاف من كل الوطن العربي وأشكرهم على ترشيحي وأشكر الجمهور على اختياري".