كيف علقت الممثلة المغربية نورا الصقلي على فوزها

عبرت الممثلة المغربية نورا الصقلي عن إبتهاجها بحصولها على لقب أحسن ممثلة مغربية عن مسلسل "سر المرجان" مناصفة مع مواطنتها الممثلة سكينة درابيل في إستفتاء "سيدتي" لمسلسلات رمضان وقالت الصقلي:

"لا يمكن إلا أن أبتهج بهذا التتويج الذي سيضاف إلى بقية الألقاب التي حصلت عليها في بعض المهرجانات، ويبقى لتتويج "سيدتي" نكهة خاصة لأن اللقب هذه المرة يمنحه لي جمهور قراء هذه المجلة في كل العالم العربي، هذا الجمهور الذي أعتبره دائماً هو "لجنة التحكيم" الحقيقي وبالتالي فإن الجمهور هو الحكم الأول والأخير الذي يحتكم إليه الفنان.

فشكراً لكل الذين منحوني هذا اللقب الذي سيرصع بقية الألقاب التي تحفل بها مسيرتي الفنية".