سعر الذهب اليوم في مصر، حيث نتابع معا أسعار الذهب اليوم في مصر، مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة، حيث ترتفع أسعار المعدن الأصفر للبيع والشراء هذه الأيام، وتنخفض أياما معدودة، ويلاحظ حالة عامة من الركود الشديد داخل أوساط محلات الذهب، مع عزوف المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاعات الأسعار وقلة السيولة المالية لدى المواطنين، والارتفاع الغير مبرر في بيع الذهب.

المعروف أن الذهب سلعة لا غنى عنها بالنسبة للمصريين، وهو عقد أساسي للزواج في معظم الأسر المصرية، حيث يشترط أهل العروس قيمة معينة للشبكة، يقوم العريس بشراءها من محلات الصاغة طبقا للقيمة المتفق عليها، ولكن مع غلو أسعار المعدن الأصفر، أصبح الحصول على الشبكة من رابع المستحيلات، مما صعب الزواج لدى العديد من الأسر والشباب الراغب في الزواج.

وبدأت بالفعل أسر مصرية بتطبيق مبادرة شعبية جديدة من أجل الاستغناء عن الشبكة في الزواج واستبدالها بمبلغ مالي يتم إيداعه في حساب العروس، وبدأت العديد من العائلات تطبيق ذلك بالفعل، بسبب تكاليف الذهب التي أصبحت باهظة، ولا يتحملها الشاب المصري في مقتبل حياته، الجدير بالذكر أن الذهب يواجه حملة شرسة هذه الأيام من ارتفاع كبير في الأسعار ارتباطا بالدولار في السوق السوداء.



سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9/10/2016

انخفضت أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في تداول الذهب، أدى إلى وجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار، حيث يعتبر الذهب مثل تداول النفط.

سعر الذهب عيار 18: 416 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 486 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 556 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 3888 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1257 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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