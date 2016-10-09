سعر الدولار اليوم الأحد 9/10/2016 في السوق السوداء المصرية و الدولار يسجل إرتفاعا مستمرا

سعر الدولار اليوم، حيث واصلت العملة الخضراء مستوياتها العالية منذ بضعة أيام، مصحوبة بأخبار عن تعويم الجنيه، وأحيانا أنباء عن قرار من البنك المركزي بخفض عنيف لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وسط بعض الأخبار المتداولة عن نية الحكومة المصرية في البحث عن مزيد من القروض لتوفير العملة الأجنبية في الأسواق، بعد تدهور الاقتصاد المصري بسبب ندرة الاستثمار، وقلة عائدات السياحة.

من جانب آخر، صرح عضو مجلس الشعب عن دائرة الجيزة، أن سبب ارتفاع سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه، جاء بسبب ما سماه بشائعات تعويم الجنيه، ولجأ المستوردون إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من العملة الخضراء، لعدم قدرتهم على الحصول عليها من البنوك الرسمية، مع استمرار غلق شركات الصرافة.

وأضاف النائب محمد دسوقي، أن هناك حالة ركود تسيطر على التجارة العالمية، أدت إلى انخفاض عائدات قناة السويس، وتراجع الزيارات السياحية إلى مصر فضلا عن قلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ووجه النائب اللوم إلى الحكومة لعدم نفي هذه الشائعات، مما أدى إلى تلاعب التجار بالعملة في السوق الموازي ورفع سعرها، بعد أن أقبل العديد على الشراء.

في حين توقعت مصادر أخرى أن تعويم الجنيه ليس مجرد شائعات، وإنما قرار وشيك يصدر من الحكومة، وأن عدم الإعلان عنه حتى الآن يهدف إلى جس نبض الشارع المصري، قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، التي قد تكون نقمة كبيرة على كاهل على الأسر المصرية الفقيرة.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأحد 9/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 13.90 جنيه للشراء مقابل 14.15 جنيه للبيع، وبذلك يخترق الدولار حاجز 14 جنيه، مع وقف عن الاستيراد العشوائي، وندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

ولم يثمر غلق شركات الصرافة إلا سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، أكد مستوردون أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التغيرات، مع قرب وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بالعمل على تلبية الاحتياجات اليومية.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

ومتابعة لأسعار العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 14.75 للشراء مقابل 15.00 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 15.60 للشراء و15.80 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 10.20 للشراء و10.30 للبيع، والين الياباني بلغ 8.60 للشراء مقابل 8.70 للبيع.

بالحديث عن تداول العملات العربية، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 3.35 للشراء مقابل 3.45 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 37 للشراء مقابل 38 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 3.20 للشراء و3.25 للبيع، والريال القطري 3.22 للشراء و3.30 للبيع، والدينار البحريني 27.35 للشراء و27.40 للبيع، والريال العماني 27 للشراء و27.10 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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