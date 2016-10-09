إغلاق 4 مراكز دروس خصوصية بدمياط

قامت لجنة الضبطية القضائية المسئولة عن متابعة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط تفعيلا لقرار المستشار وزير العدل رقم 9643 لسنة 2015 وبناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تم تنفيذ حملة اليوم، السبت، للبدء فى غلق مراكز الدروس الخصوصية بقيادة اللواء ممدوح طه محمود السيد رئيس مركز ومدينة دمياط، حيث تم غلق عدد 4 مراكز بالشمع الأحمر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ألغى فيه عدد كبير من أصحاب المراكز والسناتر العمل اليوم بعد تسريب أخبار عن قيام اللجنة بتنفيذ مهام عملها.