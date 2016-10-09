أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة ... مع أحفادها ضحك ولعب وحب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إغلاق 4 مراكز دروس خصوصية بدمياط

Google+ Print
إغلاق 4 مراكز دروس خصوصية بدمياط إغلاق 4 مراكز دروس خصوصية بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

قامت لجنة الضبطية القضائية المسئولة عن متابعة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط تفعيلا لقرار المستشار وزير العدل رقم 9643 لسنة 2015 وبناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تم تنفيذ حملة اليوم، السبت، للبدء فى غلق مراكز الدروس الخصوصية بقيادة اللواء ممدوح طه محمود السيد رئيس مركز ومدينة دمياط، حيث تم غلق عدد 4 مراكز بالشمع الأحمر.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى ألغى فيه عدد كبير من أصحاب المراكز والسناتر العمل اليوم بعد تسريب أخبار عن قيام اللجنة بتنفيذ مهام عملها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365