نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش التعاون مع شركة الكهرباء لترشيد الطاقة

ناقشت المهندسة سمر شلبى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس خالد آمين، آمين عام نادى المهندسين، أمس، السبت، والمهندس حمدى عكاشة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء؛ أوجه التعاون بين النقابة والشركة.

وأكدت نقيب المهندسين الإسكندرية، فى بيان لها، على حرص النقابة على خلق سبل تعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الكبرى، بما يصب فى الصالح العام للمهندس بوجه خاص، وصالح المجتمع بوجه عام.

وأشارت المهندسة سمر شلبى، إلى أن اللقاء أسفر عن الإتفاق بإقامة معرض دائم داخل نادى "سابا باشا" لتوفير اللمبات الليد الموفرة للطاقة، مما يساهم بشكل كبير فى العمل على ترشيد الطاقة، موضحةٍ أن اللقاء تناول العديد من أوجه التعاون، مشيرةٍ إلى أن النقابة ستقوم على توفير مندوب من النقابة يقوم بصورة مستمرة بالتواصل مع المهندسين العاملين بالشركة، لتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة من النقابة، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية مختلفة سواء التى تقدمها النقابة أو التى يطلبها المهندسون.

فيما طالبت نقيب مهندسى الإسكندرية بتوفير فرص تدريبية لطلاب كليات الهندسة بالإسكندرية داخل الشركة.

وقال المهندس حمدى عكاشة إن الشركة تقوم بتوفير كل أنواع اللمبات الليد شديدة التوفير، وتقديمها للمواطنين بالتقسيط، وذلك من أجل العمل على ترشيد الطاقة، منوها إلى أن خلق سبل تعاون مع صرح كبير كنقابة المهندسين بالإسكندرية، بمثابة مثال على تكاتف مؤسسات الدولة، للعمل على ترشيد الطاقة وتقليل الاستهلاك وخدمة المواطنين، منوها إلى أن الشركة تقوم بعمل حملات توعية للمواطنين بهدف ترشيد الطاقة.